Casellati: incomprensibile manchino regole su Natale

Il terzo aspetto riguarda il Santo Natale che per tradizione è la festa delle famiglie, il momento degli affetti che si riuniscono. Le famiglie non sanno ad oggi se e quando e con chi potranno viverlo. È incomprensibile che gli italiani non sappiano come comportarsi, regole anche ferree, ma certe. Perché è inimmaginabile che ci si trovi all'ultimo momento di fronte al fatto di non poter portare un augurio a un genitore anziano solo e magari anche malato.