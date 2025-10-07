Caso Almasry, la storia di un giallo politico

00:01:50 min
|
22 ore fa

Risale agli inizi del 2025 la vicenda dell'arresto del Generale libico Almasri, accusato di crimini di guerra e contro l'umanità, e la cui liberazione ha aperto un caso politico e giudiziario. Ecco i fatti. A gennaio scorso, dopo essere stato a Londra per una settimana, il generale, capo della polizia giudiziaria libica, prende il treno e arriva a Bruxelles. Da qui, in macchina, va prima in Germania, dove viene fermato dalla polizia per un controllo che non ha conseguenze e poi arriva a Torino per andare allo stadio dove si gioca Juventus-Milan. In quegli stessi giorni la Corte penale internazionale emette un mandato di cattura contro di lui, ritenuto responsabile dell'uccisione di più di 30 persone in un carcere vicino a Tripoli, di cui dal 2011 l'uomo era comandante. Il 19 gennaio, a Torino, Almasri viene perciò arrestato dalla polizia italiana. La Corte penale internazionale ne chiede l'estradizione, ma appena due giorni più tardi, l'uomo viene rilasciato a causa di quello che il governo italiano definisce un errore di procedura: il Ministro della Giustizia Nordio non aveva ricevuto gli atti. Il generale viene così riaccompagnato con un volo di Stato italiano in Libia, dove i suoi sostenitori lo accolgono in trionfo. Scoppia la polemica, e non solo in Italia. La Procura di Roma apre un'inchiesta per i reati di favoreggiamento e peculato, e indaga la Presidente del Consiglio Meloni, i Ministri Nordio e Piantedosi, e il Sottosegretario Mantovano, questi ultimi due anche per peculato. Il Tribunale dei Ministri ha in seguito archiviato la posizione della premier, chiedendo invece al Parlamento l'autorizzazione a procedere contro gli altri esponenti del governo, contestando a Nordio anche l'omissione di atti di ufficio.

Manovra, Landini (Cgil) presenterÃ  le proprie proposteManovra, Landini (Cgil) presenterÃ  le proprie proposte
politica
Manovra, Landini (Cgil) presenterà le proprie proposte
00:01:29 min
| 41 minuti fa
pubblicità
Salini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di StartSalini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di Start
politica
Salini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di Start
00:39:15 min
| 3 ore fa
Regionali 2025, il voto in CalabriaRegionali 2025, il voto in Calabria
politica
Regionali 2025, il voto in Calabria
00:17:35 min
| 3 ore fa
Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedentiFrancesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti
politica
Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti
00:00:46 min
| 4 ore fa
Immunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto EuroparlamentoImmunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto Europarlamento
politica
Immunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto Europarlamento
00:01:50 min
| 4 ore fa
Immunità Salis, Accuse tra Lega e Forza Italia sul votoImmunità Salis, Accuse tra Lega e Forza Italia sul voto
politica
Immunità Salis, Accuse tra Lega e Forza Italia sul voto
00:01:41 min
| 18 ore fa
ERROR! Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidioERROR! Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidio
politica
Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidio
00:01:18 min
| 19 ore fa
Salvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a LivornoSalvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a Livorno
politica
Salvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a Livorno
00:00:54 min
| 20 ore fa
Immunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunitàImmunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunità
politica
Immunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunità
00:00:29 min
| 21 ore fa
Il Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa SedeIl Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa Sede
politica
Il Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa Sede
00:01:51 min
| 21 ore fa
Immunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parolaImmunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parola
politica
Immunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parola
00:00:29 min
| 21 ore fa
Il Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e TomasiIl Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e Tomasi
politica
Il Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e Tomasi
00:02:15 min
| 22 ore fa
Manovra, Landini (Cgil) presenterÃ  le proprie proposteManovra, Landini (Cgil) presenterÃ  le proprie proposte
politica
Manovra, Landini (Cgil) presenterà le proprie proposte
00:01:29 min
| 41 minuti fa
Salini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di StartSalini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di Start
politica
Salini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di Start
00:39:15 min
| 3 ore fa
Regionali 2025, il voto in CalabriaRegionali 2025, il voto in Calabria
politica
Regionali 2025, il voto in Calabria
00:17:35 min
| 3 ore fa
Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedentiFrancesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti
politica
Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti
00:00:46 min
| 4 ore fa
Immunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto EuroparlamentoImmunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto Europarlamento
politica
Immunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto Europarlamento
00:01:50 min
| 4 ore fa
Immunità Salis, Accuse tra Lega e Forza Italia sul votoImmunità Salis, Accuse tra Lega e Forza Italia sul voto
politica
Immunità Salis, Accuse tra Lega e Forza Italia sul voto
00:01:41 min
| 18 ore fa
ERROR! Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidioERROR! Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidio
politica
Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidio
00:01:18 min
| 19 ore fa
Salvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a LivornoSalvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a Livorno
politica
Salvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a Livorno
00:00:54 min
| 20 ore fa
Immunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunitàImmunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunità
politica
Immunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunità
00:00:29 min
| 21 ore fa
Il Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa SedeIl Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa Sede
politica
Il Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa Sede
00:01:51 min
| 21 ore fa
Immunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parolaImmunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parola
politica
Immunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parola
00:00:29 min
| 21 ore fa
Il Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e TomasiIl Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e Tomasi
politica
Il Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e Tomasi
00:02:15 min
| 22 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità