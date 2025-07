Cittadinanza, Meloni: ius scholae non è in programma governo

Io penso che sarebbe, diciamo, utile per tutti concentrarsi sulle priorità che abbiamo indicato nel programma e sono anche priorità sulle quali siamo tutti d'accordo. Il tema della riforma della cittadinanza non è tra queste. Nel merito io personalmente non considero corretto o utile concedere la cittadinanza a un minore se i suoi genitori sono ancora stranieri. Abbiamo parlato molte volte di questo tema. Peraltro già con l'attuale legge, dopo 10 anni di residenza in Italia si ha diritto alla cittadinanza. .