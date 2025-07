Clima, Pichetto Fratin: "Indicazioni Ue adattabili ai Paesi"

Si passa dalla rigidità del programma della precedente commissione, ad una flessibilità maggiore in questa in questa ipotesi, con una flessibilità che peraltro è stata richiesta da molti paesi, compreso, compreso l'Italia che ha rappresentato la necessità di avere delle misure e delle azioni, fermo l'obiettivo del 2050, così come concordato a suo tempo di net 0, adattabili paese per paese. Tutto questo significa che l'Unione Europea può dare degli obiettivi, dare, possiamo anche dire dei target, io direi delle ambizioni, più che altro, ma devono essere adattabili paese per paese. E poi, una richiesta specifica dell'Italia era anche con riferimento al piano Mattei ed era quella di poter contabilizzare certamente quelle che sono le azioni, che vengono fatte fuori dal dal continente europeo. .