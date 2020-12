Conferenza Conte: "Non vado a ricerca altre maggioranze"

Il sottoscritto non va alla ricerca di altre maggioranze in Parlamento e il sottoscritto lavora con la maggioranza che ha, con le forze maggioranza che crede nel confronto, nella sintesi superiore che può scaturire dal dialogo, dialogo ovviamente orientato all'interesse di tutti i cittadini e all'interesse nazionale. Per quanto riguarda, quindi a maggior ragione, una prospettiva elettorale non riesco assolutamente a considerare questa prospettiva, questa possibilità, lavoro cercando di fare ogni giorno al meglio questo incarico, con disciplina e onore, non lavoro certo pensando a fare una mia lista, pensando a una campagna elettorale.