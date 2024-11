G7 Esteri, Tajani: Fiducioso per il Libano, meno per Gaza

"Sono fiducioso per il Libano, meno per Gaza". L'ultimo G7 a presidenza italiana va in scena a Fiuggi a poca distanza da Roma e sono diversi i colloqui iniziati proprio nella Capitale, con gli incontri del Med. Tra questi uno su tutti è stato particolarmente significativo, quello tra il nostro Ministro degli Esteri il suo omologo libanese. "Prima di concludere bisogna avere tutti gli accordi definitivi quindi siamo fiduciosi, siamo qua, vedremo quello che accade". Tra i temi più caldi c'è quello del mandato di cattura contro il Premier israeliano Benjamin Netanyahu: "Il tentativo della nostra diplomazia è quello di trovare una risposta unica da parte di tutti i Paesi del G7" spiega Tajani, "Certamente non è che risolviamo il problema con un mandato di cattura per Netanyahu che dovrebbe qualora venisse arrestato poi essere processato poi sappiamo bene che c'è anche per le più alte cariche una sorta di immunità. Bisogna essere sempre realisti, bisogna cercare di raggiungere la pace". Poi c'è l'Ucraina, il Capo della nostra diplomazia parla dunque di: "Grave responsabilità della Russia che sta reclutando nordcoreani e yemeniti per combattere la sua guerra". Ribadendo la posizione italiana dopo che Parigi e Londra sono tornate a parlare di inviare militari occidentali per sostenere Kiev. "Noi non invieremo nessun soldato a combattere in Ucraina, aiutiamo politicamente, finanziariamente, militarmente l'Ucraina, inviando materiale militare ma non manderemo soldati italiani a combattere in Ucraina".