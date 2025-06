Consiglio Ue, Linea comune di Germania e Italia sui migranti

"L'impegno a investire di più in Difesa siglato al vertice Nato va ora messo in pratica ogni Paese farà la propria parte, ma anche l'Europa deve fare la sua". Lo dice senza esitazione Giorgia Meloni che al tavolo dei 27 rimarca come al momento gli unici finanziamenti messi in campo siano alla fine prestiti che pesano sui conti pubblici. Da rivedere anche le regole fiscali che non puniscono quei Paesi che sforano il tetto del rapporto deficit PIL per l' aumento del budget militare, deroga che non vale per quegli Stati che per quello stesso investimento devono invece ritardare l'uscita dalla procedura di infrazione. Serve equilibrio, lo stesso equilibrio che secondo la Premier va trovato anche sul tema dei dazi. "Tutto spiega deve essere inserito in un unico pacchetto negoziale. Una tariffa di base del 10% può funzionare, ma se alcuni settori dovessero risultare colpiti, sarà necessario negoziare con gli Stati Uniti una compensazione". Sul dossier migranti intanto si allunga il tavolo voluto dall'Italia per cercare soluzioni innovative. All'incontro partecipa anche il Cancelliere Merz. L'input a Ursula von der Leyen è chiaro, serve fare di più sui rimpatri, con procedure più rapide e, se necessario, maggiore apertura alla cooperazione con paesi terzi. .