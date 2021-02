Consultazioni, Tabacci: occasione da non sprecare

L'occasione non la si può sprecare, l'appello del Presidente della Repubblica, così coraggioso e per molti aspetti inatteso che è la conseguenza di questa crisi che veramente ci ha tolto respiro, oltre che la pazienza, ancora quelle 20 ore trascorse per tentare di mettere insieme un documento e non siamo neppure riusciti a sottoscrivere un verbale di quello che ci eravamo detti. Ora è chiaro che la frustata che è arrivata dalla Presidenza della Repubblica con questa proposta di Mario Draghi, interpella tutte le forze politiche che se ne devono assumere le conseguenti responsabilità, noi per quel che ci riguarda abbiamo detto al presidente Draghi che non abbiamo condizioni da porre.