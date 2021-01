Conte: crisi senza fondamento, disagio verso cittadini

Sono qui oggi non per annunciare nuove misure di sostegno per i cittadini e per le imprese, non per illustrare la bozza ultima migliorata del ricovery fund, ma per provare a spiegare una crisi di cui immagino i cittadini, ma devo confessarlo, io stesso, non ho visto alcun possibile fondamento. Adesso si volta pagina. Questo Paese merita un Governo coeso, dedito a tempo pieno a lavorare per il benessere dei cittadini, per favorire una pronta ripartenza della nostra vita sociale, un'incisiva ripresa della nostra economia.