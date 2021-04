È una sfida che ho avvertito subito, molto complessa ma anche molto affascinante, è una sfida che voglio racchiudere qui in un concetto forte, ben preciso, rifondare il Movimento 5 Stelle. Rifondare, vedete, è un concetto che non utilizzo a caso, introduce una prospettiva impegnativa, non si limita quindi a operare, non suggerisce operazioni di restyling o rinnovo superficiale, al fine semmai di incrementare il consenso. Rifondare non è un'operazione di marketing politico, rifondare significa puntare tutti insieme a compiere una completa opera coraggiosa, aggiungo, di rigenerazione del Movimento, che però non rinneghi il passato e i valori.