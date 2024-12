Da oggi, nessuno può dire che le idee della Lega, le politiche di governo della Lega, le azioni della Lega sono al di fuori della Legge, anzi: decidere chi può entrare o no nel nostro paese è un diritto e un dovere per tutti. Quello che ahimè accade anche in queste ore in altri paesi europei, ci impone ancora maggiore attenzione, maggiore cautela, maggiori controlli per evitare che il Natale sia un Natale di sangue.