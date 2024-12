"Ringrazio le migliaia di italiani che stavano aspettando questa sentenza che ripeto, non assolve solo Matteo Salvini, assolve un'idea entrare prevede delle regole e dei controlli e chi usa immigrati per fare politica, oggi ha perso, oggi torna in Spagna con le mani in saccoccia mi spiace tanto per loro ed è una bellissima giornata per l'Italia".