Basta con le armi, con le escalation. Perché le armi chiamano armi, le bombe chiamano bombe, come vediamo in queste ore. L'escalation in corso in Medioriente ne è la conferma. L'escalation infinita in Ucraina ne è la conferma. Serve un'altra strada: quella della diplomazia, dello stop alla corsa al riarmo. Basta con la spesa militare.