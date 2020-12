Rimborsi certi, in tempi certi, a tutte le imprese e negozi danneggiati come stanno facendo in Germania dove rimborsano fino a 150.000 euro le attività chiuse, smetterla con l'apri chiudi, apri chiudi, rispetto e certezze per i lavoratori e i cittadini italiani e un Natale sereno in famiglia, nessuno pensa ad assembramenti, caos, festoni o veglioni, però, non si possono separare, dividere le famiglie italiane almeno il giorno di Natale.