C'è ancora una situazione delicata che va seguita con la massima attenzione, ma ci possiamo consentire, in un quadro che resta molto prudenziale, una scelta che vuole dare un segnale io credo molto rilevante a un pezzo strategico e decisivo della nostra società e quindi abbiamo deciso in cabina di regia di spendere questo piccolissimo tesoretto di cui disponiamo sulla scuola per la funzione sociale che la scuola ha nel nostro Paese.