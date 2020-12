L'incertezza per un imprenditore, forse per chi non ha mai lavorato non è un problema, ma l'incertezza per un imprenditore è il peggiore dei mali. Visto che vi piace tanto la Merkel, bisogna risarcire alla tedesca dal 75 al 90% della media tra costi fissi e mancato fatturato e bisogna fare un anno fiscale bianco, non possono pagare le tasse con i soldi che non hanno. Noi lo esigiamo, lo pretendiamo e condono per chi non ce la fa.