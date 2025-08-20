Crosetto: meglio articolo 5 Nato che volenterosi per sicurezza Ucraina

È andata meglio di quanto mi aspettassi. Così Giorgia Meloni sulla scaletta dell'aereo che l'ha riportata in Italia dopo il vertice di Washington. L'Europa ha parlato con una sola voce, fissando un punto, la necessità di garantire la sicurezza dell'Ucraina. Ma è la stessa Presidente del Consiglio a spegnere possibili facili entusiasmi. Sarà un lungo lavoro dice, tanto che sembra scontato rinvierà il suo viaggio in Asia, il più lungo del suo mandato, 10 giorni in cui potrebbe accadere di tutto sul fronte Ucraina. La Presidente del Consiglio parla di un occidente unito per raggiungere la pace, ma i sentieri per arrivarci sono diversi. La proposta amatrice italiana è quella di uno scudo di difesa per l'Ucraina modellato sull'articolo cinque del trattato NATO. Vuol dire paesi NATO pronti a dell'intervento anche militare se l'Ucraina venisse riaggredita, ma senza che il paese guidato da Zelensky entri a far parte del Patto Atlantico, condizione posta come irrinunciabile da Putin. Francia e Inghilterra però a capo dei volenterosi, vogliono anche soldati europei sul territorio ucraino. Il Ministro della Difesa Crosetto ritiene più efficace la proposta plasmata sull'articolo cinque della NATO, ma per la prima volta non esclude la presenza di soldati europei. Il meccanismo sul modello NATO non è incompatibile con quello dei volenterosi, dice, si possono realizzare entrambe. Vedremo cosa fare quando conosceremo le condizioni di Putin per la tregua. Una di queste, sottolinea Crosetto, se i russi accetteranno l'articolo cinque, potrebbe essere proprio quella di non avere truppe di altri paesi per di più europei in Ucraina. È anche per questo che è stata autorizzata la presenza del generale Portolano alla riunione a Washington dei Capi di Stato maggiore dei paesi che hanno preso parte al vertice. L'incontro sarà incentrato sulla pianificazione e sulla definizione di misure concrete, per garantire all'Ucraina solidi strumenti di sicurezza nell'eventualità di un cessate il fuoco o dell'avvio di un vero percorso di pace. .