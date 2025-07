Dazi, cautela governo. Opposizioni: Von der Leyen si dimetta

C'è ancora margine di trattativa, lascia traperare la premier Giorgia Meloni, la maggioranza però è compatta nel blindare l'accordo sui dazi, l'asticella al 15% sebbene mal digerita, almeno ha il pregio di aver scongiurato una guerra commerciale, una cautela d'obbligo in vista dei dettagli non ancora messi nero su bianco. La palla ora passi a Bruxelles chiede il governo che avrà l'onere di proteggere le filiere colpite dai dazi imposti da Trump. Intanto, sono 11 paesi, tra cui l'Italia che hanno chiesto alla Commissione europea di presentare il prima possibile un piano di protezione del settore siderurgico, ma anche snellire e semplificare le procedure interne agli scambi commerciali. Primo fra tutti il dazio della burocrazia fai col segretario della Lega Matteo Salvini, che punta il dito contro la presidenza di Ursula von der Leyen. "Quello che è certo che a prescindere da Trump e dai dazi, questa Unione Europea e questa Commissione europea sono un problema per le imprese italiane ed europee, penso solo ai disastri combinati dal Green Deal ideologico". Duro anche il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che parla di schiaffo all'Europa dagli Stati Uniti. Ora l'Unione dovrà rimettersi in piedi da sola, dice. Critiche anche le parole della segretaria del PD Schlein che arrivano dal Magna Grecia, Film Festival a Soverato. "Quello che è stato raggiunto non è un buon accordo, è una resa alle imposizioni di Trump e questa non è una buona notizia per l'Europa. Però se siamo arrivati lì dobbiamo dirci la verità fino in fondo, e cioè che ci siamo arrivati per le divisioni tra i governi europei". I cinque Stelle parlano di posizione irrilevante del governo italiano all'interno delle trattative. Sul piano più politico invece Carlo Calenda impone l'ultimatum, Von der Leyen vada via al più presto, mentre Matteo Renzi torna ad attaccare la premier, una fake news che cammina per il leader di Italia Viva a trattare con Trump, doveva andarci Draghi.