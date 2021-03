Nessuno pensa di riaprire in zona rossa, molto semplicemente non riteniamo utile e neanche scientificamente plausibile, stabilire oggi 30 marzo, che per tutto aprile non se ne parla neanche. Noi abbiamo chiesto semplicemente al Presidente del Consiglio e pensiamo che venga accolta questa richiesta, che nel decreto che verrà approvato domani venga inserita la possibilità, qualora i dati migliorino, come auspicato e come auspicabile, di procedere in automatico con le riaperture.