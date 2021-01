Noi abbiamo detto fin da dicembre che questo Governo era al capolinea, che Conte avrebbe dovuto dimettersi nell'interesse dell'Italia. Abbiamo detto qualche giorno fa in una nota congiunta con un'azione che ci deve essere, c'è lo spazio in questa legislatura per una maggioranza Ursula, cioè per una maggioranza che in qualche modo replichi la maggioranza che al Parlamento europeo sostiene la Commissione europea di Ursula Von der Leyen.