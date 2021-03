Di Maio: con Russia serva una strategia Ue

Abbiamo discusso anche dei rapporti con la Russia, dossier su cui abbiamo ribadito l'importanza della convergenza raggiunta in sede europea sul caso Navalny, l'Italia ha appoggiato pienamente l'invio di un segnale politico netto e unitario dei 27 su questo tema, anche attraverso nuove sanzioni. Ora la sfida per l'Unione europea è quella di delineare una strategia verso la Russia che, pur mantenendo una postura esigente sul tema dei diritti umani, preservi i 5 principi e guardi agli interessi europei di lungo periodo. Ciò significa anche salvaguardare i canali di cooperazione e di comunicazione come Mosca nelle aree di nostro interesse.