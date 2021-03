Draghi, chiusure dipenderanno dai dati

...Sia pensabile o impensabile la chiusura dipende esclusivamente dai dati che vediamo. Noi sappiamo ormai, dopo questo anno di sofferenza, più di una anno in realtà, di sofferenza si sa qualcosa di più sulle fonti di contagio, sui posti di contagio e quindi queste misure hanno dimostrato nel corso di un anno e mezzo di non essere campate per aria. Quindi è pensabile, è desiderabile riaprire. Ecco, questo direi io. Dopodiché la decisione se riaprire, cosa riaprire, quando riaprire, dipende esclusivamente dai dati che abbiamo a disposizione. Non abbiamo discusso la proroga dello stato di emergenza, no, non l'abbiamo discusso. Il ministro Garavaglia, dice che si può superare, io sono d'accordo con lui. Io lo farei, se potessi andare in vacanza ci andrei volentieri.