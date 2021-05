Draghi: diversità maggioranza? Serve avere fiducia in Camere

E il principio di progressività va preservato. Questo l'ho detto, lo ricordo e lo riaffermo e la riforma fiscale deve contribuire alla crescita...questo. E ho anche detto che non è tempo di politiche fiscali, come dire, restrittive. Poi quanto al fatto che le visioni, i punti di vista e il Parlamento sian diversi sulla riforma fiscale ma son diversi su tante altre cose, no? Per cui ogni volta, in varie occasioni della mia vita, mi han detto "ma come pensi di farcela?" Beh, insomma, abbastanza spesso ce l'ho fatta, ecco, io e questa volta il Governo ce la fa. Quindi bisogna avere fiducia e contare sull'aiuto del Parlamento, più che guardare al Parlamento per la sua diversità di opinioni come un ostacolo.