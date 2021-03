Draghi, riapertura della scuola fino alla prima media

Si conferma la decisione di riaprire fino alla prima media e il ministro Bianchi sta lavorando perché questa riapertura avvenga in modo ordinato e in alcuni casi sarà possibile effettuare dei test. Parlare di azione estensiva globale secondo me è un'esagerazione, ma su questo do la parola tra un momento al ministro Speranza. Che cosa ci ha portato a questo? Le decisioni prese nell'ultima cabina di regia, l'ultimo decreto hanno portato ad una diminuzione nel tasso di crescita dei contagi, addirittura si comincia a vedere una riduzione nel livello dei contagi. Naturalmente il resto della situazione rimane molto critica e preoccupante, però la volontà complessiva della cabina di regia è che se ci fosse stato uno spazio l'avremmo utilizzato per la scuola fino alla prima media. Aprire ulteriormente aumenta le forme di contagio. Nel frattempo devo anche dire è uscita una serie di evidenze scientifiche che mostrano come la scuola fino alla prima media, di per se non sia fonte di contagio, sia fonte di contagio in misura molto limitata. Ciò che è fonte di contagio è tutto il resto che avviene intorno alla scuola, in primis il trasporto, le attività para scolastiche sono difficilmente controllabili, quindi più si alza l'età scolastica più queste attività aumentano. Questo è stata un po' la filosofia.