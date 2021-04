Draghi: voglio vedere riaperture in sicurezza

Se chiedete a me, io voglio vedere le prossime settimane. Settimane di riapertura, ma riapertura in sicurezza, a cominciare dalle scuole, l'ho detto l'altra volta per i più piccoli, lo dico oggi per i più grandi e l'obiettivo, deve essere quello di dare a questi ragazzi, almeno un mese pieno di attività scolastica, che possan chiudere insieme l'anno. È chiaro che ci sono regioni che sono più avanzate nella campagna dei vaccini, ci sono molte, molte diversità, tra l'altro diversità abbastanza insospettabili, in un certo senso e quindi questo anche dovrà influenzare le riaperture.