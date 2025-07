Fine vita, il testo della maggioranza adottato in Senato

Un altro passo concreto arriva nell'iter di una legge sul fine vita. Le commissioni Giustizia e Affari Costituzionali del Senato hanno adottato il testo base della maggioranza. L'inizio della discussione generale è previsto per l'8 luglio, in Aula forse il 17. Non è uno dei testi già depositati da anni, è un provvedimento nuovo ed è già frutto di qualche compromesso rispetto alle durissime critiche arrivate dalle opposizioni, che comunque continuano ad esprimere forti perplessità, e infatti hanno votato contro. Si tratta di 4 articoli. Nel primo si stabilisce la tutela della vita ma sparisce l'espressione "dal concepimento alla morte naturale" che aveva indignato il centrosinistra che temeva un attacco al diritto all'aborto. Altri cardini del testo sono il fatto che il trattamento di fine vita non sarebbe a carico del Servizio Sanitario Nazionale e che le richieste verrebbero vagliate da un comitato di 7 persone in carica per 5 anni e di nomina della Presidenza del Consiglio. Entrambe i punti fortemente contrastati dall'opposizione. Modifiche importanti rispetto alla bozza iniziale riguardano i tempi: 90 giorni per avere una risposta dal comitato anziché 120, e in caso di domanda respinta 6 mesi anziché 4 anni per poterla ripresentare. Un testo che soddisfa la maggioranza, secondo cui si sta facendo un ottimo lavoro che scioglie un nodo aggrovigliato da decenni, parole del capogruppo in Senato di Forza Italia Gasparri. Un testo invece che preoccupa le opposizioni che sperano ci siano margini per migliorarlo. Altrimenti, dice dal PD Bazoli, primo firmatario di un precedente disegno di legge sul fine vita, così com'è rischia di essere perfino peggiorativo rispetto allo status quo. .