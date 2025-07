Fine vita, Lupi: "Non si può chiedere il trattamento al Ssn"

Permettere come con le sentenze della Corte Costituzionale, i quattro punti più il quinto che abbiamo aggiunto, che sono quello delle cure palliative. Se si verificano quei cinque punti alla non punibilità di chi, perché questo è il compito di quella legge, di chi assiste, che deve essere sempre un medico e dire che lo puoi fare e lo puoi fare nell'ospedale, non è che non lo puoi fare nell'ospedale. Noi lo diciamo con chiarezza, ma non puoi chiedere al Servizio sanitario nazionale di darti quella prestazione, perché non è una prestazione, non è una cosa da poco, poi ci confronteremo. .