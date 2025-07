Fine vita, maggioranza presenta testo, no Servizio Sanitario

Dopo mesi e mesi di stallo arriva un testo base sul fine vita in Senato, un documento presentato dalla maggioranza di centrodestra, punto di partenza per la discussione in Commissione Sanità e Giustizia e poi in aula a Palazzo Madama. Quattro articoli fortemente contestati dalle opposizioni con l'assunto di prevedere, come stabilito dalla Consulta, la non punibilità di chi agevola la morte medicalmente assistita a determinate condizioni, che sono quelle stabilite dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 2019. Le distanze tra maggioranza e opposizione sembrano abissali, a cominciare dall'aspetto più macroscopico. Il testo, infatti, esclude il Servizio Sanitario Nazionale dal percorso di morte volontaria medicalmente assistita, perché sostengono che non sia un diritto, ma una libera scelta e chi fa questa libera scelta se ne fa carico. Un principio che a sentire i relatori rispetto al dettato della Consulta, che però in ben quattro sentenze, ha sempre fatto esplicito riferimento alla sanità pubblica. Altro elemento di forte frizione è che a verificare le condizioni per poter accedere al fine vita debba essere un apposito comitato nazionale di valutazione. Sette membri nominati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà dare risposte ai malati entro 90 giorni. In caso di diniego i malati non potranno presentare una seconda richiesta prima di sei mesi. Inoltre il paziente deve essere inserito in un percorso di cure palliative, obbligo e condizioni che manca tra quelle stabilite dalla Consulta e che tra l'altro in molte regioni sono deficitarie, tanto che lo stesso testo prevede la possibilità di commissariarle nel caso non raggiungano gli standard necessari. Dall'opposizione le critiche sono pressoché unanimi, puntano il dito contro quella che chiamano privatizzazione della sofferenza e una fuga dello Stato dal suo dovere con scelte classiste. Restare nel servizio sanitario, ribadiscono dall'ordine dei medici, andrebbe incontro al rispetto dei principi della nostra Repubblica e rispetterebbe le indicazioni della Corte. .