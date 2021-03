Fornaro (Leu): no ai ritardi sul Decreto Sostegno

Francamente non è totalmente comprensibile la ragione per la quale ci sia stato e ci sia questo ritardo. Assolutamentequesta settimana ci deve essere questo decreto sostegno, ex decreto ristori cinque. Ricordo che lo scostamento di bilancio è del 20 gennaio. Crediamo che occorra dare una risposta in parallelo, cioè da una parte bisogna contenere il virus, rafforzare e rilanciare il piano vaccini, dall'altro bisogna continuare a proteggere imprese e cittadini che hanno avuto e continuano ad avere difficoltà.