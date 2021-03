Per noi l'obiettivo deve essere quello di ridare a questo paese un partito, una sinistra plurale, popolare in grado di interpretare i bisogni di un Paese in difficoltà, di un Paese impaurito, un Paese che ha perso in qualche modo la sua voglia di futuro. Quindi il tema dei giovani, delle donne, per esempio che Letta ha toccato ieri è assolutamente condivisibile.