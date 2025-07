Giorgia Meloni in udienza da Papa Prevost

Prima udienza privata tra il pontefice e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fino a questo incontro i due si erano sempre visti a margine di altre occasioni. Intorno alle 11:15 il Presidente del Consiglio è entrata in territorio Vaticano, con lei i due vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Una nota della Santa Sede chiarisce i temi sul tavolo: lo scenario internazionale innanzitutto rilevato il comune impegno per la pace in Ucraina e in Medio Oriente e l'assistenza umanitaria a Gaza. Situazione che tanto preoccupa il Santo Padre, come ha avuto modo più volte di ribadire in udienze e Angelus, e come ha ripetuto anche nell'udienza ai membri del sinodo, della Chiesa greco-cattolica ucraina, definendo la guerra ancora una volta insensata e chiedendo la pace. Durante l'udienza anche un accenno al vertice sulla sicurezza alimentare, che si terrà a fine luglio, in Etiopia. Altro tema caro al pontefice di stretta attualità, la situazione ambientale, quel creato definito un campo di battaglia nel messaggio in occasione proprio della Giornata mondiale per la cura del Creato in programma il prossimo 1 settembre. Un incontro cordiale aperto da un "molto piacere" di Papa Leone XIV e con il consueto scambio di doni. Dalla premier, in abito scuro, una stampa del 1600 che raffigura l'Angelicum, dove ha studiato Prevost. Dal pontefice invece un libro su Sant'Agostino. Poi la delegazione è stata ricevuta in segreteria di Stato dal cardinal Parolin e da monsignor Gallagher. .