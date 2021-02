Il successo per la formazione di un Governo attorno al professor Draghi ancora una volta lo si nota in queste ore, e sono contento, dipende dall'unità dell'alleanza politica tra Leu, 5 stelle e il Partito Democratico che è stata l'anima del Governo Conte, lo si vede chiaramente e ognuno in buona fede non può non riconoscere che se tale alleanza, unita d'intenti e di comportamenti fosse venuta meno, lo stesso Draghi ne avrebbe sofferto politicamente.