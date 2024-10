Abbiamo affrontato anche la situazione di crisi in Medio Oriente dove è in atto una pericolosa e tragica escalation caratterizzata dal superamento progressivo di diverse linee rosse nonostante i ripetuti appelli nostri e di tutta la comunità internazionale. Oggi, c'è un nuovo tassello in questa escalation come avete visto. Si tratta di una violenta spirale che vede il sistematico ricorso alle armi che ha portato ad un peggioramento evidente della già grave crisi umanitaria.