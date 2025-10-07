Immunità Salis, Accuse tra Lega e Forza Italia sul voto

00:01:41 min
|
18 ore fa

La fresca vittoria in Calabria del centrodestra non basta a mettere la sordina su due fronti caldi che agitano l'alleanza: il candidato per la Campania e il salvataggio all'europarlamento di Ilaria Salis. La conferma dello scudo dell'immunità per l'eurodeputata dell'Alleanza Verdi Sinistra, ha innescato il botta e risposta sulle responsabilità tra Lega e Forza Italia. Per Matteo Salvini i conti non tornano: "Io non accuso Tizio o Caio. I parlamentari della Lega hanno votato in una certa maniera, evidentemente se mancano alcune decine di voti nel cosiddetto centrodestra, qualcuno di nascosto ha mancato di parola". Ma per gli Azzurri i traditori vanno cercati altrove: "Quando si vota a scrutino segreto in un Parlamento di oltre 700 persone, ci sarà qualcuno di qualche Paese, non certamente il nostro voto. L'indicazione era chiara quella del PP. Era questa qua l'indicazione. Quindi non si devono cercare tra di noi quelli che hanno votato a favore del mantenimento dell'immunità". Soddisfatta per lo scampato pericolo per Salis è Elly Schlein: "Se nel segreto dell'urna diversi eurodeputati dei popolari europei hanno votato a favore ben venga, significa che non tutti accettano di farsi trascinare dalla propaganda autocratica di Orban". Intanto in Campania Fratelli d'Italia rompe gli induci e candida a governatore il Viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Una scelta che trova il sostegno della Lega, ma deve fare i conti altre candidature mancanti, potrebbe essere un vertice tra i leader. Andrea altre candidature mancanti, potrebbe essere un vertice tra i leader. .

Manovra, Landini (Cgil) presenterÃ  le proprie proposteManovra, Landini (Cgil) presenterÃ  le proprie proposte
politica
Manovra, Landini (Cgil) presenterà le proprie proposte
00:01:29 min
| 42 minuti fa
pubblicità
Salini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di StartSalini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di Start
politica
Salini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di Start
00:39:15 min
| 3 ore fa
Regionali 2025, il voto in CalabriaRegionali 2025, il voto in Calabria
politica
Regionali 2025, il voto in Calabria
00:17:35 min
| 3 ore fa
Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedentiFrancesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti
politica
Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti
00:00:46 min
| 4 ore fa
Immunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto EuroparlamentoImmunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto Europarlamento
politica
Immunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto Europarlamento
00:01:50 min
| 4 ore fa
ERROR! Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidioERROR! Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidio
politica
Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidio
00:01:18 min
| 19 ore fa
Salvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a LivornoSalvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a Livorno
politica
Salvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a Livorno
00:00:54 min
| 20 ore fa
Immunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunitàImmunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunità
politica
Immunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunità
00:00:29 min
| 21 ore fa
Il Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa SedeIl Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa Sede
politica
Il Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa Sede
00:01:51 min
| 21 ore fa
Immunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parolaImmunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parola
politica
Immunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parola
00:00:29 min
| 21 ore fa
Caso Almasry, la storia di un giallo politico che divide i partiti e accende la polemicaCaso Almasry, la storia di un giallo politico che divide i partiti e accende la polemica
politica
Caso Almasry, la storia di un giallo politico
00:01:50 min
| 22 ore fa
Il Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e TomasiIl Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e Tomasi
politica
Il Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e Tomasi
00:02:15 min
| 22 ore fa
Manovra, Landini (Cgil) presenterÃ  le proprie proposteManovra, Landini (Cgil) presenterÃ  le proprie proposte
politica
Manovra, Landini (Cgil) presenterà le proprie proposte
00:01:29 min
| 42 minuti fa
Salini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di StartSalini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di Start
politica
Salini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di Start
00:39:15 min
| 3 ore fa
Regionali 2025, il voto in CalabriaRegionali 2025, il voto in Calabria
politica
Regionali 2025, il voto in Calabria
00:17:35 min
| 3 ore fa
Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedentiFrancesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti
politica
Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti
00:00:46 min
| 4 ore fa
Immunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto EuroparlamentoImmunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto Europarlamento
politica
Immunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto Europarlamento
00:01:50 min
| 4 ore fa
ERROR! Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidioERROR! Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidio
politica
Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidio
00:01:18 min
| 19 ore fa
Salvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a LivornoSalvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a Livorno
politica
Salvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a Livorno
00:00:54 min
| 20 ore fa
Immunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunitàImmunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunità
politica
Immunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunità
00:00:29 min
| 21 ore fa
Il Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa SedeIl Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa Sede
politica
Il Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa Sede
00:01:51 min
| 21 ore fa
Immunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parolaImmunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parola
politica
Immunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parola
00:00:29 min
| 21 ore fa
Caso Almasry, la storia di un giallo politico che divide i partiti e accende la polemicaCaso Almasry, la storia di un giallo politico che divide i partiti e accende la polemica
politica
Caso Almasry, la storia di un giallo politico
00:01:50 min
| 22 ore fa
Il Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e TomasiIl Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e Tomasi
politica
Il Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e Tomasi
00:02:15 min
| 22 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità