Immunità Salis, Accuse tra Lega e Forza Italia sul voto

La fresca vittoria in Calabria del centrodestra non basta a mettere la sordina su due fronti caldi che agitano l'alleanza: il candidato per la Campania e il salvataggio all'europarlamento di Ilaria Salis. La conferma dello scudo dell'immunità per l'eurodeputata dell'Alleanza Verdi Sinistra, ha innescato il botta e risposta sulle responsabilità tra Lega e Forza Italia. Per Matteo Salvini i conti non tornano: "Io non accuso Tizio o Caio. I parlamentari della Lega hanno votato in una certa maniera, evidentemente se mancano alcune decine di voti nel cosiddetto centrodestra, qualcuno di nascosto ha mancato di parola". Ma per gli Azzurri i traditori vanno cercati altrove: "Quando si vota a scrutinio segreto in un Parlamento di oltre 700 persone, ci sarà qualcuno di qualche Paese, non certamente il nostro voto. L'indicazione era chiara quella del PP. Era questa qua l'indicazione. Quindi non si devono cercare tra di noi quelli che hanno votato a favore del mantenimento dell'immunità". Soddisfatta per lo scampato pericolo per Salis è Elly Schlein: "Se nel segreto dell'urna diversi eurodeputati dei popolari europei hanno votato a favore ben venga, significa che non tutti accettano di farsi trascinare dalla propaganda autocratica di Orban". Intanto in Campania Fratelli d'Italia rompe gli induci e candida a governatore il Viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Una scelta che trova il sostegno della Lega, ma deve fare i conti altre candidature mancanti, potrebbe essere un vertice tra i leader.