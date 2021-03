E il Partito Democratico è democratico perché la base sceglie i vertici, importante che ogni volta che si scelgono i vertici non ci sia una minoranza interna, un personalismo che mette in discussione il vertice di turno, perché poi con caratteri e tipologie di politiche diverse, ma alla fine i nostri leader sono caduti quasi tutti così, messi in qualche modo all'angolo dalle minoranze interne, dal logorio continuo e credo che molti oggi capiscono anche meglio il gesto che ha fatto Zingaretti.