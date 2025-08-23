Lupi: "Salvini su Macron sbaglia toni ma no invio truppe Ue"

Il Ministro Salvini ha ribadito, sulla politica estera, una posizione dell'Italia molto chiara: siamo contrari all'invio di truppe italiane in Ucraina. Poi è evidente che i toni, in politica, e le parole, sono anche forma e sostanza, e quindi in questo caso certamente quelle parole e quei toni sono stati sbagliati. Ma il rapporto Italia-Francia è un rapporto solido e sono convinto che ci si chiarirà, l'ambasciatrice chiarirà la posizione italiana e si rafforzerà ancora di più il rapporto tra i due Paesi. .