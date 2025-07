Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compie oggi 84 anni. Molti i messaggi di auguri per lui dal mondo politico tra cui quello di Ignazio La Russa, che gli ha dedicato un pensiero in Aula: "Oggi è il compleanno del nostro Presidente, gli facciamo i più affettuosi e caldi auguri", ha dichiarato. Parole seguite dagli applausi in Senato.