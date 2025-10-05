Medio Oriente, Tajani: pace a Gaza è più vicina

00:01:35 min
|
1 giorno fa

La pace a Gaza è più vicina, dice il vicepremier Antonio Tajani, mentre sono sempre più lontani, governo, maggioranza e opposizione sullo scossone arrivato dalle piazze dei giorni scorsi. Se infatti per le opposizioni la parte migliore del paese è quella che è scesa in piazza per dire basta a quello che viene definito un genocidio a Gaza, il governo dopo gli incidenti pensa a prendere provvedimenti. È la Lega infatti che sta preparando una proposta di legge che dice il sottosegretario Molteni, garantisce il diritto a manifestare, ma prevede la richiesta di garanzie finanziarie agli organizzatori e i promotori di alcune manifestazioni valutate a rischio da questori e prefetti. "Proprio mentre c'è una concreta speranza di pace grazie al piano americano che va sostenuto da tutta la comunità internazionale, ieri alla manifestazione abbiamo assistito a slogan inneggianti terroristi di Hamas e a favore del 07/10. Una macchia, una vergogna che va contro i tanti manifestanti di ieri". Una mossa che se messa in atto, rischierebbe di esacerbare ancora di più lo scontro con le opposizioni che da parte loro, con Elly Schlein segretaria del PD, chiariscono che il piano di pace per Gaza non può prescindere da una prospettiva di riconoscimento della Palestina. "Noi speriamo che un accordo si faccia questo al netto dei singoli punti del piano su cui, come abbiamo detto anche in questi giorni, noi sentiamo l'esigenza che ci sia una prospettiva chiara per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Anche i palestinesi, come gli israeliani, hanno diritto ad esistere e a vivere in pace e in sicurezza in uno Stato che sia loro riconosciuto". .

Regionali 2025, Meloni: Vittoria per buongoverno CalabriaRegionali 2025, Meloni: Vittoria per buongoverno Calabria
politica
Regionali 2025, Meloni: Vittoria per buongoverno Calabria
00:02:18 min
| 5 ore fa
ERROR! LA GUIDA 6 OTTOBREERROR! LA GUIDA 6 OTTOBRE
politica
La Guida: Calabria e Marche, il potere che non logora
00:02:31 min
| 8 ore fa
Occhiuto: ora pacificare regione dopo campagna violentaOcchiuto: ora pacificare regione dopo campagna violenta
politica
Occhiuto: ora pacificare regione dopo campagna violenta
00:00:28 min
| 9 ore fa
Tridico: fatto i complimenti a Occhiuto, campagna breve, ci ha colto di sorpresaTridico: fatto i complimenti a Occhiuto, campagna breve, ci ha colto di sorpresa
politica
Tridico: fatto i complimenti a Occhiuto, campagna breve, ci ha colto di sorpresa
00:00:45 min
| 9 ore fa
Flotilla, Tajani annuncia il rientro degli ultimi 15 italianiFlotilla, Tajani annuncia il rientro degli ultimi 15 italiani
politica
Flotilla, Tajani annuncia rientro degli ultimi 15 italiani
00:39:51 min
| 11 ore fa
Regionali 2025, si vota in Calabria, le ragioni dell'astensioneRegionali 2025, si vota in Calabria, le ragioni dell'astensione
politica
Regionali 2025, si vota in Calabria, le ragioni dell'astensione
00:15:42 min
| 12 ore fa
Regionali Calabria, le ore del voto, una sfida a 3Regionali Calabria, le ore del voto, una sfida a 3
politica
Regionali Calabria, le ore del voto, una sfida a 3
00:01:11 min
| 1 giorno fa
Leopolda 13, casa riformista progetto alternativo a meloniLeopolda 13, casa riformista progetto alternativo a meloni
politica
Leopolda 13, casa riformista progetto alternativo a Meloni
00:01:17 min
| 1 giorno fa
ERROR! Gaza, Lupi: inammissibili in piazza slogan sul 7 ottobreERROR! Gaza, Lupi: inammissibili in piazza slogan sul 7 ottobre
politica
Gaza, Lupi: inammissibili in piazza slogan sul 7 ottobre
00:00:20 min
| 1 giorno fa
Gaza, Meloni: fieri per contributo Italia. Opposizione: società civile fa quello che governo non ha coraggio di fareGaza, Meloni: fieri per contributo Italia. Opposizione: società civile fa quello che governo non ha coraggio di fare
politica
Gaza, Meloni: fieri per contributo Italia
00:01:52 min
| 2 giorni fa
ERROR! M5s: società civile sta facenco ciò che Governo non ha coraggio di fareERROR! M5s: società civile sta facenco ciò che Governo non ha coraggio di fare
politica
M5s: società civile fa ciò che Governo non ha coraggio
00:00:27 min
| 2 giorni fa
Corteo per Gaza, Fratoianni: qui la marea della dignitàCorteo per Gaza, Fratoianni: qui la marea della dignità
politica
Corteo per Gaza, Fratoianni: "Qui la marea della dignità"
00:00:19 min
| 2 giorni fa
