Medioriente, Rosato: "Servono sanzioni contro Israele"

Anche noi abbiamo chiesto azioni più forti, a cominciare dalle sanzioni con Israele. Perché le democrazie hanno degli strumenti e gli strumenti sono quelli delle sanzioni. Quindi se tutto quello che abbiamo fatto, e tutto quello che continuiamo a fare, tutto quello che fa il governo italiano, tutto quello che fanno i governi europei non serve, perché non si sta fermando Israele rispetto a quello che sta facendo, evidentemente dobbiamo mettere in campo una nuova strategia. Questa nuova strategia comprende le sanzioni. .