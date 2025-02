Meloni: ottimi dati lotta evasione fiscale, bugie su condoni

Ci accusano di aiutare gli evasori, di allentare le maglie del fisco, persino di nascondere dei condoni immaginari. Sono tutte bugie. La nostra visione è chiara: non c'è spazio per chi vuole fare il furbo, ma chi è onesto e magari si trova in difficoltà, merita di essere messo nelle condizioni di pagare ciò che deve. Merita di essere aiutato dallo Stato. L'hanno capito bene le famiglie e le imprese, come dimostra l'andamento dei versamenti spontanei che sono aumentati di circa 70 miliardi in solo due anni.