"Non ho provato un'emozione più grande in questi due anni di quella che ho provato quando ho potuto chiamare una madre per dirle che suo figlio o sua figlia stava rientrando a casa, e l'emozione che ho provato ieri, la voglio condividere con voi, è stato un lavoro complesso di triangolazione diplomatica con l'Iran ovviamente anche con gli Stati Uniti d'America".