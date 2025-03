Meloni: "Schlein vuole Ue comunità hippie senza difese?"

Sento leader in Italia che invocano la rottura totale con gli Stati Uniti. Ho sentito, per esempio, Elly Schlein dire che gli Stati Uniti non possono essere nostri alleati. E ci sono leader che al contempo sostengono la linea, che l'Europa non debba spendere risorse per la propria sicurezza. E allora non capisco però qual è la proposta. Cioè la proposta è rompere ogni forma di alleanza con gli Stati Uniti, ma chiedere loro di occuparsi della nostra sicurezza lo stesso? O la proposta è che l'Europa diventa una grande comunità hippy de-militarizzata che spera nella buona fede delle altre potenze straniere? .