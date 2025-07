MO, Tajani: Italiani fermati da Israele stanno bene

"Due nostri connazionali che sono stati fermati e sono in buone condizioni e sono assistiti e seguiti dalla nostra ambasciata in Israele, nel porto di Ashdot, uno ha deciso di rientrare immediatamente in Italia e un altro preferisce farsi processare e farsi espellere, quindi uno ritornerà subito che è un cittadino sessantenne di Messina, ho informato di tutto ciò anche il sindaco col quale ho avuto anche un lungo colloquio stamane e l'altro invece preferisce, quello più giovane, che è originario della provincia di Foggia, preferisce farsi espellere dopo la sentenza del giudice, quindi dovrà rimanere lì due tre giorni, quindi, però non non ci sono problemi di salute." .