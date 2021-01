Non è vero che il Pd minaccia le elezioni. Se il Presidente del Consiglio come in queste ore sta verificando potrà contare sull'apporto di una parte di parlamentari e di forze parlamentari che però debbono avere una configurazione organica, si debbono costituire un profilo politico, allora questo può essere un punto di uscita dalla crisi e con Italia viva il dialogo non si è mai interrotto a livello dei fatti, purché però ci sia una correttezza una affidabilità nelle posizioni.