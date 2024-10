A Napoli i ministri della Difesa del G7 si sono riuniti per discutere dell’Ucraina e della situazione in Medio Oriente. Il ministro Crosetto, alla presidenza del G7 come rappresentante dell’Italia, ha accolto a Palazzo Reale gli omologhi di Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Giappone e Usa. L’incontro sul tema della difesa è il primo nel suo genere per i Paesi appartenenti al G7.