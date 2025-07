No-Tav, Meloni: atti indegni di una Nazione civile

La marcia finisce in un assalto, col blocco stradale il fuoco appiccato al nuovo cantiere alle porte di Susa, a ridosso dell'A32 che da Torino porta a Bardonecchia. Scene di guerriglia urbana che Giorgia Meloni condanna con estrema durezza. Atti indegni di una nazione civile, li definisce sui social la premier, atti che con il decreto sicurezza voluto dal governo potranno essere puniti con maggior severità e fermezza. Le fanno ecco il vice Salvini, che chiede tolleranza zero per i violenti e il Ministro dell'Interno Piantedosi che bolla in No-Tav come il volto peggiore dell'estremismo ideologico. Storicamente questo è un periodo di lotta in Val di Susa e dal 2016 il mese di luglio coincide con il festival musicale Alta Felicità di Venaus. Quest'anno hanno partecipato alla giornata di lotta almeno in 5000, per quella che è stata denominata la marcia contro i cantieri della devastazione della Torino-Lione. Quello dei No Tav è un popolo che resiste da oltre trent'anni, che si ritrova ogni estate e che ritorna in Val di Susa malgrado le vicende giudiziarie. Un popolo variegato, composto non soltanto da giovani, ma anche da intere famiglie e anziani che arrivano da tutta Italia e dai paesi vicini. E poi c'è quel gruppo di manifestanti con il volto coperto, circa 100, che ieri ha lasciato il corteo, ha occupato l'autostrada, ha appiccato incendi, lanciato pietre e bombe carta contro la polizia e assaltato i cantieri. Un copione letto e riletto, ma che questa volta, assicura il governo, non sarà tollerato. .