Papa al Quirinale, nelle stanze della visita ufficiale

La visita ufficiale di Papa Leone al Quirinale e quindi al nostro Paese ha un valore non solo altamente simbolico, ma rappresenta anche un passaggio significativo nei consolidati rapporti tra Italia e Vaticano e al tempo stesso tra Prevost e Mattarella. Un nuovo corso diplomatico, una nuova stagione in continuità con il pontificato precedente, con dei punti fermi in piena sintonia, dalla politica estera a quella sociale. Proviamo allora a fare un viaggio all'interno delle stanze del Quirinale che ospiteranno la visita di Papa Leone. Il percorso partirà dal Vaticano e il corteo si snoderà lungo le vie centrali della Capitale. Con la scorta dei Corazzieri in moto, poi il cambio all'altezza di Piazza Venezia con i Corazzieri a cavallo che condurranno la vettura del Papa, fino a Piazza del Quirinale con l'entrata a palazzo. dall'ingresso principale. Un cerimoniale consolidato, quello per le visite ufficiali, specifico per quelle papali, con l'arrivo nel cortile d'onore dove ad attendere il Pontefice ci sarà il Capo dello Stato all'ingresso della loggia d'onore che vedete alle mie spalle. Qui si terrà la resa degli onori, poi i due saliranno nella Sala del Bronzino. Il palazzo del Quirinale è uno dei palazzi più grandi del mondo, il sesto per superficie e il secondo più grande tra le residenze presidenziali. Qui da un lato la delegazione governativa italiana, dall'altro quella dello Stato Vaticano, saranno vicendevolmente presentate dai due Capi di Stato poi sarà il momento dei colloqui separati. Le rappresentanze. nella Sala della Musica, mentre Mattarella e il Pontefice si dirigeranno attraverso la splendida Sala degli Arazzi di Lille nello studio privato del Presidente. Una volta effettuata la presentazione delle delegazioni ufficiali, Prevost e Mattarella faranno ingresso nello studio del Presidente per il colloquio privato. Terminati i colloqui, proseguendo il percorso all'interno delle stanze del Quirinale al Santo Padre verranno presentati gli organi costituzionali della Repubblica nella Sala degli Specchi. Di qui poi nel Salone attiguo delle Feste, dove i due si accomoderanno davanti ai presenti per i saluti e i discorsi ufficiali. Sergio Mattarella, poi Papa Prevost. . .