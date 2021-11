Pnrr, Mattarella: siamo a bivio

Il Piano traduce anche una particolare attenzione ai riflessi che le scelte attuali avranno sulle future generazioni. Non a caso questo straordinario sforzo finanziario dell'Unione Europea nel rappresentare una risposta alla crisi provocata dalla pandemia ha assunto in maniera significativa il nome, come ben sappiamo, di Next Generation. Le ingenti risorse attualmente destinate all'Italia vanno utilizzate in modo attento e responsabile, nella consapevolezza che ci troviamo in una condizione senza precedenti e verosimilmente irripetibile. Si tratta di cogliere o di perdere un'opportunità straordinaria per l'Italia e per l'Europa.