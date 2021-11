Prodi a L'Ospite: "Inflazione? Sono preoccupato"

Adesso sono ancora più preoccupato, perché l'aspetto quantitativo raggiunto è molto elevato. Cioè, in Germania siamo nell'ordine del 5%, in Italia ancora siamo alla metà di questo, però quando in tutto il contesto l'inflazione avanza, la preoccupazione è forte, ecco. Qui è abbastanza strano, perché gli economisti che riguardano le cose quotidiane, i fatti, come un po' sono io, sono preoccupati. Gli economisti .... invece, hanno quest'aria di descriverlo come un fenomeno passeggero. E allora abbiamo ad esempio, dei casi proprio di diversa interpretazione. Se lei chiede la mia interpretazione, è di preoccupazione.