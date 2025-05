Questione migranti, Cassazione dubita su centri in Albania

La Suprema Corte è scettica quei centri albanesi potrebbero violare le leggi dell'Unione Europea, per questo gli ermellini di Piazza Cavour, scrive Il Manifesto, hanno rinviato due cause alla Corte di Giustizia europea. La prima sezione penale è tornata sui propri passi capovolgendo una precedente decisione, in cui aveva equiparato il CPR di Jader a quelli che si trovano in Italia. La mossa della Cassazione è l'ennesima puntata di un tormentone politico e giudiziario iniziato da quando il governo, ha aperto i due centri albanesi con ricorsi ripetuti dei migranti, impugnazioni che hanno svuotato i centri con repentini ritorni in Italia dei migranti a seguito di sentenze delle nostre toghe. Decisioni che il governo aveva contrastato stilando la propria lista dei paesi sicuri in cui i migranti avrebbero potuto essere rimpatriati. Questo passo della Cassazione ha già innescato un nuovo scontro politico tra governo e opposizioni. Il capogruppo di Fratelli di Italia alla Camera Galeazzo Bignami annuncia un'interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia Carlo Nordio per la fuga di notizie. Come ha fatto Il Manifesto ad avere accesso a questi provvedimenti? I rinvii alla Corte di Giustizia europea operati dalla Cassazione riguardano, dice materia già definita qualche settimana fa dalla stessa Cassazione che ha ritenuto del tutto legittimo il percorso giuridico sotteso all'attività dei CPR. Angelo Bonelli dell'AVS punta il dito contro lo sperpero di denaro pubblico. Questa operazione di mera propaganda che fino ad ora conta il trattenimento di 25 migranti costa agli italiani quasi 1miliardo di euro. Per Riccardo Magi di +Europa, la decisione della Corte di Piazza Cavour è la prova del fallimento del governo. La Cassazione conferma tutti i dubbi che avevamo espresso da subito sotto il profilo della legittimità giuridica di questi centri disumani. .